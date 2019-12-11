Глава КХЛ: налицо повышение уровня соревновательности, растёт напряжённость

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко назвал позитивные моменты в нынешнем регулярном чемпионате лиги.
«На мой взгляд, налицо повышение уровня соревновательности в КХЛ, растёт напряжённость. И если вначале мы видели, что команды немного растерялись с разнообразием видов площадок, то ближе к середине они набрали темп.
Хоккей стал активным, атакующим, стали больше забивать. Мы двигаемся к тому, чтобы уже со следующего сезона убрать широкие площадки и остаться только на 26- и 28-метровых аренах.
Сейчас наивысшая за всю историю посещаемость, больше 6,5 тысячи. Почти 75% заполняемость. Есть клубы-отличники, как «Динамо» Минск, а, например, «Северсталь» показывает рекордный рост посещаемости», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 декабря 2019
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