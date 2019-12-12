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Как выступит сборная Россия на Кубке Первого канала?

Как выступит сборная Россия на Кубке Первого канала?
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 12 декабря, в Москве стартует очередной этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. «Чемпионат» предлагает читателям предположить, как выступит сборная России в родных стенах.

Календарь Кубка Первого канала

Пройти опрос также можно на Playbuzz.

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