Савицкис: уровень клубов КХЛ заметно вырос, это нравится зрителям

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис подвёл итоги совещания руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги.
«В этом сезоне отчётливо видно, насколько плотно располагаются команды в турнирной таблице. Все игры решающие, и это огромный плюс. С точки зрения качества игры уровень клубов вырос заметно. Главное – это нравится зрителям.
Думаю, что совместно с КХЛ мы продолжим работу по введению жёстких потолка и пола зарплат. Это хорошее решение, и с ним надо работать. Я всегда выступал за внедрение в хоккее новых технологий и появление «умных шайб» воспринял с воодушевлением. Они очень помогают нашему тренерскому штабу, зрители довольны, когда видят на кубе интересную статистику. «Умные шайбы» позволяют общаться с хоккеистом языком цифр, на основе конкретных данных.
Ещё один момент – размеры площадки. Известно, что вместе с Белоруссией мы скоро принимаем чемпионат мира по хоккею. Поэтому целесообразно переделать коробку под устраивающие КХЛ размеры уже после турнира. Мы с лигой достигли этого компромисса», — цитирует Савицкиса пресс-служба КХЛ.
- 11 декабря 2019
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