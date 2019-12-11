Фридман: ЦСКА хочет переподписать Сорокина, «Айлендерс» могут его потерять

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что московский ЦСКА хочет подписать новый контракт с голкипером Ильёй Сорокиным.



«Из России поступают сообщения, что ЦСКА может подписать новый контракт с Сорокиным, права на которого в НХЛ принадлежат „Нью-Йорк Айлендерс“. Сорокину летом будет 25. Если он подпишет новый контракт с ЦСКА сроком от трёх лет, потом станет свободным агентом в НХЛ», — приводит слова Фридмана Sportsnet.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин принял участие в 22 матчах, одержав 15 побед и оформив четыре «сухаря». Вратарь отражает 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,57.



«Айлендерс» выбрали Сорокина на драфте 2014 года под общим 78-м номером.

13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.