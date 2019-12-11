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Фридман: ЦСКА хочет переподписать Сорокина, «Айлендерс» могут его потерять

Фридман: ЦСКА хочет переподписать Сорокина, «Айлендерс» могут его потерять
Хоккей / КХЛ 0

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что московский ЦСКА хочет подписать новый контракт с голкипером Ильёй Сорокиным.

«Из России поступают сообщения, что ЦСКА может подписать новый контракт с Сорокиным, права на которого в НХЛ принадлежат „Нью-Йорк Айлендерс“. Сорокину летом будет 25. Если он подпишет новый контракт с ЦСКА сроком от трёх лет, потом станет свободным агентом в НХЛ», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин принял участие в 22 матчах, одержав 15 побед и оформив четыре «сухаря». Вратарь отражает 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,57.

«Айлендерс» выбрали Сорокина на драфте 2014 года под общим 78-м номером.

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