Фридман: ЦСКА хочет переподписать Сорокина, «Айлендерс» могут его потерять
Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что московский ЦСКА хочет подписать новый контракт с голкипером Ильёй Сорокиным.
«Из России поступают сообщения, что ЦСКА может подписать новый контракт с Сорокиным, права на которого в НХЛ принадлежат „Нью-Йорк Айлендерс“. Сорокину летом будет 25. Если он подпишет новый контракт с ЦСКА сроком от трёх лет, потом станет свободным агентом в НХЛ», — приводит слова Фридмана Sportsnet.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин принял участие в 22 матчах, одержав 15 побед и оформив четыре «сухаря». Вратарь отражает 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,57.
«Айлендерс» выбрали Сорокина на драфте 2014 года под общим 78-м номером.
13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне
ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.
- 11 декабря 2019
-
22:01
-
21:24
-
21:14
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:57
-
19:23
-
18:49
-
18:14
-
17:46
-
17:29
-
17:17
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:31
-
16:11
-
15:59
-
15:40
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:13
-
14:00
-
13:35
-
13:25
Партнерский контент