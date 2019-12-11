Кэссиди: Овечкин реже Пастрняка идёт в обыгрыш, возраст уже чего-то не позволяет

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди перед встречей с «Вашингтон Кэпиталз» сравнил лучших снайперов команд — Давида Пастрняка и Александра Овечкина.
«Давид все ещё пытается чаще обыгрывать один в один, чем Ови. Александр так делал десять лет назад. Сейчас он стал больше уделять внимание вещам, которые для него работают, да и возраст, наверное, чего-то уже не позволяет. Не знаю. Но в Пастрняке всё ещё есть много креатива. Ему всё ещё хочется пробовать разное.
Конечно, Ови ушёл намного дальше, но о Пастрняке теперь говорят с похожим придыханием. Так что для болельщиков это хорошо. Они получают удовольствие от противостояния двух таких игроков. Только Пастрняк сможет дать ответ, но мне кажется, что он это расценивает как вызов», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
- 11 декабря 2019
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