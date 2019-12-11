Кэссиди: Овечкин реже Пастрняка идёт в обыгрыш, возраст уже чего-то не позволяет

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди перед встречей с «Вашингтон Кэпиталз» сравнил лучших снайперов команд — Давида Пастрняка и Александра Овечкина.



«Давид все ещё пытается чаще обыгрывать один в один, чем Ови. Александр так делал десять лет назад. Сейчас он стал больше уделять внимание вещам, которые для него работают, да и возраст, наверное, чего-то уже не позволяет. Не знаю. Но в Пастрняке всё ещё есть много креатива. Ему всё ещё хочется пробовать разное.



Конечно, Ови ушёл намного дальше, но о Пастрняке теперь говорят с похожим придыханием. Так что для болельщиков это хорошо. Они получают удовольствие от противостояния двух таких игроков. Только Пастрняк сможет дать ответ, но мне кажется, что он это расценивает как вызов», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

«Последний раз, когда Овечкина не пускали на Олимпиаду, он выиграл Кубок Стэнли» За океаном даже хвалят ИИХФ за то, что хоккейная сборная России не была замешана в допинге.