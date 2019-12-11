Бишоп — об увольнении Монтгомери: мы не можем сидеть и рефлексировать
Вратарь клуба НХЛ «Даллас Старз» Бен Бишоп прокомментировал отставку главного тренера Джима Монтгомери. Руководство клуба объяснило увольнение тренера «непрофессиональным поведением».
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Это спорт. К сожалению, здесь, как и в любом другом деле, люди тоже могут потерять работу в любой момент. Даже если это затрагивает нас напрямую, мы не можем сидеть и рефлексировать по этому поводу. Нужно жить дальше и продолжать работать», — приводит слова Бишопа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
50-летний Монтгомери возглавил «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже.
В НХЛ опять странное увольнение тренера. «Даллас» убрал Монтгомери по звонку
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