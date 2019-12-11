Павелски: нет слов, чтобы описать ситуацию с уходом Монтгомери

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Джо Павелски прокомментировал отставку главного тренера Джима Монтгомери. Руководство клуба объяснило увольнение тренера «непрофессиональным поведением».



«У меня даже не хватает слов, чтобы описать ситуацию, в которой мы оказались. Это всё странно. Но это не стало бы для нас оправданием, если бы мы проиграли в следующем матче. Мы были обязаны выйти на игру как ни в чём не бывало и просто делать свое дело», — приводит слова Павелски официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



50-летний Монтгомери возглавил «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже.



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