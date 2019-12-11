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Павелски: нет слов, чтобы описать ситуацию с уходом Монтгомери

Павелски: нет слов, чтобы описать ситуацию с уходом Монтгомери
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Джо Павелски прокомментировал отставку главного тренера Джима Монтгомери. Руководство клуба объяснило увольнение тренера «непрофессиональным поведением».

«У меня даже не хватает слов, чтобы описать ситуацию, в которой мы оказались. Это всё странно. Но это не стало бы для нас оправданием, если бы мы проиграли в следующем матче. Мы были обязаны выйти на игру как ни в чём не бывало и просто делать свое дело», — приводит слова Павелски официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

50-летний Монтгомери возглавил «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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