Определены полные составы команд Запада и Востока на Кубок вызова—2020

Стали известны полные составы команд Востока и Запада, которые встретятся в ежегодном матче за Кубок вызова. Матч за Кубок Вызова состоится 11 января 2020 года в Москве на «ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея КХЛ».

Восток:

Вратари:

Артур Ахтямов («Ирбис»), Дмитрий Брагинский («Толпар»)

Защитники:

Антон Цибин («Тюменский Легион»), Никита Ефремов («Сибирские Снайперы»), Дмитрий Костенко («Ладья»), Булат Мотыгуллин («Реактор»), Денис Давыдов («Чайка»), Даниил Зайцев («Авто»), Юрий Салов («Авто»), Артём Онишко («Спутник»).



Нападающие:

Иван Савчик («Мамонты Югры»), Дмитрий Шешин («Стальные Лисы»), Семён Асташевский («Омские Ястребы»), Денис Сизиков («Кузнецкие Медведи»), Данил Аймурзин («Толпар»), Максим Шабанов («Белые Медведи»), Стас Петросян («Алтай»), Диас Гусейнов («Снежные Барсы»), Егор Чинахов («Омские Ястребы»), Герман Шапорев («Алтай»), Арсений Грицюк («Омские Ястребы»), Иван Тимашев («Сарматы»).



Главный тренер: Олег Угольников («Омские Ястребы»).

Тренер: Виталий Соловьёв («Авто»).

Запад:

Вратари:

Владислав Окоряк («Локо»), Дмитрий Николаев (СКА-1946).

Защитники:

Арслан Яруллин (СКА-1946), Родион Порошин («Крылья Советов»), Роман Калиниченко («Красная Армия»), Егор Смирнов (МХК «Динамо» Москва), Евгений Белов (МХК «Спартак»), Арвилс Бергманис (ХК Рига), Александр Баранов («Сахалинские Акулы»), Александр Гопиенко («Амурские Тигры»).

Нападающие:

Роман Дарьин (МХК «Атлант»), Алексей Цыплаков (СКА-1946), Илья Николаев («Локо»), Егор Анисимов (МХК «Динамо СПб»), Никита Шуйдин («СКА-Варяги»), Тахир Мингачёв («Красная Армия»), Амир Гараев (ХК «Капитан»), Никита Гончаров («Русские Витязи»), Владислав Фёдоров («Алмаз»), Иван Бунов («Тайфун»), Ван Цзин («ОЭРДЖИ Юниор»), Кирилл Тагиров (МХК «Спартак»).

Главный тренер: Лев Бердичевский (СКА-1946).

Тренер: Владимир Тюриков (МХК «Спартак»).