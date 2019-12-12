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Овечкин: всегда здорово принимать участие в матче двух лидеров чемпионата

Овечкин: всегда здорово принимать участие в матче двух лидеров чемпионата
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2).

«Всегда здорово принимать участие в матче двух лидеров чемпионата. Вы видели, какой плотной была игра. Мы играем жёстко, они играют жёстко. Но два очка набирать всегда приятно. Мы знали, что встреча не будет простой, потому что у них очень хорошая команда. Для нас это было испытание», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

В составе победителей дубль на счету Ти Джея Оши и ещё один гол забил Джон Карлсон. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Овечкин провёл на площадке 18 минут и не набрал очков. Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Овечкин впервые в сезоне не нанёс ни одного броска в створ
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