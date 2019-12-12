Юниорская сборная России U18 проиграла команде Канаде на Мировом кубке вызова

12 декабря в Доусон-Крик юниорская сборная России U18 провела на Мировом кубке вызова третий матч — со сборной “Канада-Запад”. Матч завершился со счётом 1:0 Б в пользу канадской команды.
Сборная России U18: Гуськов (Моторыгин); Чайка — Кузнецов, Дидковский — Злодеев — Гущин; Мухамадуллин — Кирсанов, Кирьянов — Хуснутдинов — Коханин; Грушников — Зотов, Тютнев — Пономарев — Пашин; Стеклов, Буруянов — Зуган — Шумилин, Рычков.
«Вратари, один и второй — сыграли сегодня действительно очень здорово. В чём причина такого счёта? Помимо игры вратарей, в нереализации голевых моментов игроками обеих команд. Наша четвёртая игра на групповом этапе будет со сборной США.
Какой она будет? Это будет сложный матч, вероятнее всего, самый тяжёлый на турнире", — цитирует главного тренера российской команды Сергея Голубовича пресс-служба ФХР.
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