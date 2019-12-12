Рирден: первая тройка «Бостона» исключительна. Нужно было показать лучший хоккей

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2).

«Обе команды показали хороший хоккей. У них сильный коллектив, для нас это было хорошее испытание. Их первая тройка исключительна. Нам нужно было показать свой лучший хоккей или близкий к этому. И реальность со всех сторон соответствовала ожиданиям», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

В составе победителей дубль на счету Ти Джея Оши и ещё один гол забил Джон Карлсон. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Овечкин провёл на площадке 18 минут и не набрал очков. Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты игрового времени и также не отметился результативными действиями.