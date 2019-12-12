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Представитель Скленички: к Давиду проявляли интерес три клуба КХЛ

Представитель Скленички: к Давиду проявляли интерес три клуба КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Михал Шивек, представляющий интересы защитника «Йокерита» Давида Скленички, прокомментировал переход своего клиента в финский клуб КХЛ.

«Мы рассматривали много вариантов. Три клуба КХЛ проявили интерес к Давиду, мы также провели переговоры с двумя скандинавскими командами. В результате Давид сделал выбор в пользу „Йокерита“. Он склонялся к продолжению карьеры в иностранном клубе, лучше всего в КХЛ.

Малая игровая практика в нынешнем сезоне — большая проблема для Давида. В «Йокерите» собраны шесть квалифицированных защитников, и Давид знает, что место в составе не достанется ему просто так. Но в клубе знают о сильных сторонах Скленички. В «Йокерите» работает Янне Вуоринен, который внимательно отслеживает иностранцев», — цитирует Шивека iSport.cz.

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