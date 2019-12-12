В 2020 году начнётся работа по созданию единых правил игры в хоккей

На четвёртом международном хоккейном форуме, проходящем в Москве, было объявлено, что в 2020 году начнётся работа по унификации правил, которые используются в КХЛ и НХЛ, а также на чемпионатах мира. О запуске процесса слияния правил объявил президент ФХР Владислав Третьяк.

«Сегодня на чемпионатах мира судят одним образом, в КХЛ и ВХЛ используют другую трактовку правил, а в НХЛ используют третье. Это усложняет жизнь болельщика, влияет на уровень удовольствия, который он получает от просмотра хоккея.

А ведь одна из наших главных задач – это максимальное вовлечение в хоккей. И инициатива создания единой книги правил должна быть, безусловно, поддержана», — приводит слова Третьяка пресс-служба международного хоккейного форума.

Отмечается, что необходимость унификации правил игры поддержали президент Международной хоккейной федерации хоккея Рене Фазель, первый вице-президент Роман Ротенберг, заместитель исполнительного директора Ассоциации хоккея США Кэвин МакЛафлин, менеджер по судейству ИИХФ Дэнни Курманн, менеджер по судейству НХЛ Роб Шик, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и начальник управления судейства ФХР Михаил Карпушин.