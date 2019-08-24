От забастовок — к величию. Как НХЛ за 10 лет прошла путь большого развития

Почти 10 лет назад — летом 2010 года — комиссар НХЛ Гэри Беттмэн решил успокоить опасения болельщиков, у которых тогда было много сомнений относительно будущего североамериканской хоккейной лиги. Тогда глава НХЛ заявил, что лига растёт, хотя, возможно, и не так быстро, как это планировалось до исторического локаута-2005 и экономического спада. Тогда в заслугу себе Беттмэн поставил сохранение прописок у «Койотс», «ураганов» и «Айлендерс», защитил идею нескольких за сезон матчей на открытом воздухе и довольно позитивно отнёсся к Олимпиаде-2010 в Ванкувере.



Прошло почти 10 лет, и сейчас НХЛ находится совершенно в другой позиции. Выручка за сезон-2017/18 составила $ 4,6 млрд против $ 2,9 млрд в сезоне-2009/10. Изменения в правилах стали подчёркивать скорость, в составах команд стал заметен приток ярких молодых атакующих талантов. Обсуждения переезда команд в другие города прекратились, в лиге появился «Вегас» и скоро появится «Сиэтл». Словом, всё хорошо. Как же на самом деле изменилась НХЛ за прошедшие 10 лет?

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Всплеск результативности, уменьшение количества драк

Что произошло

Перемены проходили достаточно медленно. В сезоне-2008/09 среднее количество голов на одну команду в НХЛ составляло 2,91 шайбы за матч. Отметка в 3 гола была пройдена лишь в сезоне-2017/18. Прошлый сезон (3,01) стал лучшим для НХЛ с тех пор, как Марио лидировал в лиге с показателем в 161 очко, когда команды забивали в среднем 3,14 шайбы за матч (1995/96).



К всплеску результативности привела совокупность разных факторов, среди которых изменения правил и амуниции вратарей, разработка новых атакующих игровых систем и приток атакующих талантов — таких как Макдэвид, Мэттьюс и Лайне.



Что касается драк, то 9 лет назад в НХЛ было зарегистрировано 734 драки за сезон, и каждый год их число стремительно уменьшалось до абсолютного минимума в прошлом сезоне — 224 боя. В сезоне-2008/09 в 41% матчей случался тафгайский «танец», нынче эта вероятность снизилась до 15%. Выбранный на Матч всех звёзд-2016 «полицейский» Джон Скотт был последним из традиционных тафгаев, которые не вносили вклада собственно в игру.

Что дальше?

Рост результативности продолжится в краткосрочной перспективе, пока кто-нибудь не изобретёт новую эфффективную схему обороны. Эти «качели» неизбежны: сначала результативность увеличивается, затем падает, а затем лига меняет правила, чтобы голы снова забивали почаще. Количество драк продолжит снижаться — культура хоккейного боя и кодекс тафгая постепенно уйдут в далёкое прошлое.

Новый департамент безопасности

Что произошло

В 2011 году главой нового департамента по безопасности стал знаменитый Брендан Шэнахэн, задачей которого стало искоренение умышленной грубости и тяжёлых травм. Первоначальная цель состояла в том, чтобы адаптировать хоккеистов к новым трактовкам, используя видео-объяснения и предотвращать повторные нарушения. Количество ударов в голову и дисквалификаций сократилось — у лиги появилась последовательная позиция по многим спорным вопросам.

Что дальше

Курс на недопустимость ударов в голову, умышленное нанесение тяжёлых травм сохраниться. В то же время, у дисквалифицированных останется возможность апеллировать к независимому арбитру.

Новое коллективное соглашение

Что произошло

В 2013 году лига и профсоюз пережили очередной локаут, который длился 113 дней, а его итогом стал новый коллективный договор. НХЛ положила конец гигантским по срокам контрактам, позволявшим растянуть ежегодные средние выплаты (максимум — 8 лет). За пять лет с 2013 по 2019 потолок зарплат вырос с $ 64 млн до $ 81,5 млн.

Что дальше

Коллективное соглашение истекает в 2022 году с опциями пролонгирования. Ключевыми вопросами при новых переговорах будут участие игроков НХЛ в Олимпиаде, Кубке мира и особо ненавистном игроками эксроу — условном депонировании зарплат, которое «съедает» от 10 до 15% контрактов хоккеистов.

25 лет назад Марио Лемье был болен. Люди не верили, что он вернётся в НХЛ Супермарио подолгу не мог снять с себя форму, а потом нашёл комок под кожей шеи. В 28 лет он решил полностью пропустить сезон.

Лига борется с сотрясениями мозга

Что случилось

Боб Проберт, Дерек Бугар, Стив Монтадор, Тодд Юэн — все эти бывшие игроки НХЛ страдали от хронических головных болей, вызванных сотрясениями, что привело к трагическому исходу. На НХЛ начали давить юристы и в марте 2011 года был введён специальный протокол о сотрясениях. Любого игрока, который подозревался в получении сотрясения во время матча отводили в специальную «тихую» комнату для оценки врачом. В 2016 году протокол расширился и теперь включает в себя наблюдателей, которые смотрят за матчем на арене и по телевидению и могут запретить хоккеисту продолжать матч, если заподозрят симптомы сотрясения мозга.

Что дальше

Лига упрямо отрицает связь между болезнями головного мозга и профессиональным контактным спортом, хотя в других видах это давно признано. Но строгое отношение к сотрясениям сохраниться и будет продолжать развиваться.

Бум социальных сетей

Что случилось

Ставшие безумно популярными социальные сети стали и достоинством, и недостатком для хоккейных команд и игроков. Многие команды запомнились юмористически-ироничным способом ведения своих «твиттеров» («Коламбус», «Лос-Анджелес», «Вегас», а некоторые игроки (Пол Биссонет, Роберто Луонго) прославились своими твитами. Но соцсети не лишены недостатков, и иногда можно увидеть спорные или даже оскорбительные высказывания кого-то из публичных спортсменов, а затем услышать оправдания в стиле «меня взломали».

Что дальше

Социальные сети будут активно использоваться, поскольку команды и лига имеют возможность напрямую фильтровать контент, поступающий к аудитории. Не исключено, что при потенциальной сложности в переговорах с телевидением НХЛ рискнёт и уйдёт на трансляции в приложении и соцсетях.

Перетасовка и «уайлд кард»

Что произошло

Результаты сезона-2009/10 не похожи на то, что мы видим десять лет спустя. «Коламбус» и «Детройт» переехали в Восточную конференцию, вместо шести дивизионов появились четыре, а формат определения участников плей-офф полностью поменялся. Победы в основное время и вне его стали играть более значительную роль, а влияние буллитов на турнирную таблицу уменьшилось.

Что дальше

Нынешний формат плей-офф, когда восьмёрка определяется при помощи трёх первых мест в дивизионах и двух «диких картах» называют самой глупой вещью в хоккее. В первом раунде нередко встречаются две очень крепкие, если не лучшие команды. Вполне вероятно расширение зоны плей-офф, когда будет проводиться дополнительный отборочный раунд play-in.

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Овертаймы три на три

Что произошло

В 2015 году совет управляющих НХЛ ввёл изменение правил, которое полностью изменило хоккей в последующие годы. От формата овертайма «четыре на четыре» было решено отказаться — вместо этого стали играть три на три, что стало большой неожиданностью. Гонка за шайбой взад-вперёд и большое количество чистого льда выглядело живо и интересно, поэтому данное новшество со временем перенял весь остальной мир.



Кроме этого, были введены видеопросмотры по вызову тренера, которые с тех пор также подвергаются нещадной критике. Пока что лига не может полностью определиться, в каком виде это должно существовать, поэтому возможны новые серьёзные перемены.

Что дальше

Видеопросмотры тренеров получили более широкую практику. Теперь наставники могут просить смотреть видео относительно передач рукой и попаданий шайбы в защитную сетку. Главные судьи смогут смотреть эпизоды с большими и матч-штрафами, а также при игре высоко поднятой клюшкой. По словам Гэри Беттмэна, вернуться в эпоху без видепросмотров уже невозможно — остаётся лишь упорядочивать и находить баланс.

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«Атланты» нет. Есть «Виннипег», «Вегас» и «Сиэтл»

Что произошло

Последнее десятилетие без перемещений команд или расширения лиги было в 1950-х, и последний отрезок тоже был богат на события. «Атланта Трэшерз», вступив в лигу в 1999 году, прекратила существование в 2011. Франшизу приобрела компания True North Sports, превратив «Атланту» во второе пришествие «Виннипега». Для потомком «Трэшерз» оставила лишь 12-летний отрезок без единой победы в плей-офф, куда бывший клуб Ильи Ковальчука пробился только один раз и вылетел со счётом 0-4 в первом раунде.

«Вегасу» удалось проделать исторически противоположный путь появления в лиге, совершив «поездку» в финал Кубка Стэнли в 2018 году. Клуб стал настоящим явлением, вызвав небывалый ажиотаж в деле продаж абонементов и билетов.

Что дальше

Клуб из Сиэтла появится в НХЛ в сезне-2021/22. Сиэтл почти появился в лиге в 2013 году, когда «койоты» не продлили договор аренды стадиона с городом Глендейл, но, в итоге, команда осталась в Аризоне. В случае, если кто-то из нынешних клубов почувствует себя нестабильно, Хьюстон и Квебек готовы принять команды и ждут нового «переселения».