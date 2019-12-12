Кинэн: Россия продолжает давать суперзвёзд. Ходим с внуком смотреть на Овечкина

Знаменитый тренер Майк Кинэн рассказал, что ходит с внуком смотреть матчи Александра Овечкина, а также поделился мнением об увольнении тренеров в НХЛ за их методы работы в прошлом.

«Не знаю, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки, но в любом случае это великолепный игрок. Мой внук живёт в Вашингтоне, так что мы ходим смотреть на Овечкина. Понятно, что никто не превзойдёт Гретцки и к его рекорду по очкам даже не приблизится. Здорово, что в НХЛ по-прежнему много отличных игроков из России. Россия продолжает давать суперзвёзд для НХЛ.

Ситуация в НХЛ развивается очень интересно, я говорю об этой охоте на ведьм, из-за которой тренеры теряют работу. Не знаю всего, не знаю, почему так происходит. Выглядит так, будто методы работы этих тренеров создавали проблемы для игроков. Конечно, меня прозвали Железный Майк не просто так, я всегда был требовательным, но в то же время старался уважительно относиться к игрокам.

Спросите игроков, с кем мы работали. Не думаю, что хоккеисты вспомнят что-то плохое о работе со мной. Да, было много трудностей, но всё это было необходимо. Главное, что нам удавалось создавать команды и добиваться результата. Я много требовал, но всегда старался заботиться об игроках, это важно», — цитирует Кинэна РИА «Новости».