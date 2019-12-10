Овечкин сократил до пяти шайб отставание от Селянне по голам за карьеру в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей. Таким образом, «Кэпиталз» прервали победную серию из шести матчей.

Первую шайбу в составе «столичных» на первой минуте третьего периода забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Никлас Бекстрём. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 21-й в сезоне и 679-й за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» продолжает занимать 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 11-е место Теэму Селянне на пять точных бросков.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 также входят Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).