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Как завершится первый матч сборной России на Кубке Первого канала?

Как завершится первый матч сборной России на Кубке Первого канала?
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 12 декабря, сборная России проведёт свой первый матч на домашнем Кубке Первого канала. Соперник — сборная Швеции. Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исход встречи.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пройти опрос можно на PlayBuzz.

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