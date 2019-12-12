Как завершится первый матч сборной России на Кубке Первого канала?
Сегодня, 12 декабря, сборная России проведёт свой первый матч на домашнем Кубке Первого канала. Соперник — сборная Швеции. Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исход встречи.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пройти опрос можно на PlayBuzz.
Возвращение Шипачёва и важный матч для Кудашова. Россия — Швеция! LIVE
Первый матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
- 12 декабря 2019
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