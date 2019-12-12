Россия стартовала на Кубке Первого канала с двух пропущенных шайб за 12 минут

Сборная России неудачно провела стартовый отрезок встречи с командой Швеции на домашнем Кубке Первого канала. За первые 12 минут подопечные Алексея Кудашова пропустили две шайбы, авторами которых стали нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. Ворота россиян защищает Александр Самонов.



Напомним, матч со Швецией — дебютный на турнире, далее Россию ждут сборные Чехии и Финляндии.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Состав сборной России:



Самонов (Сорокин);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.



Календарь Кубка Первого канала