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Россия стартовала на Кубке Первого канала с двух пропущенных шайб за 12 минут

Россия стартовала на Кубке Первого канала с двух пропущенных шайб за 12 минут
Хоккей / Евротур 0

Сборная России неудачно провела стартовый отрезок встречи с командой Швеции на домашнем Кубке Первого канала. За первые 12 минут подопечные Алексея Кудашова пропустили две шайбы, авторами которых стали нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. Ворота россиян защищает Александр Самонов.

Напомним, матч со Швецией — дебютный на турнире, далее Россию ждут сборные Чехии и Финляндии.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной России:

Самонов (Сорокин);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

Календарь Кубка Первого канала

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