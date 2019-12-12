Статистика второго периода матча Швеция — Россия на Кубке Первого канала
В матче сборных России и Швеции на Кубке Первого канала завершился второй период. После 40 минут сборная Швеции ведёт со счётом 3:1. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Россияне также провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Статистика второго периода матча Швеция — Россия:
Голы: 1-1
Броски: 4-26
Вбрасывания: 10-10
Штрафное время: 4-4
Реализация: 0-0.
Состав сборной России:
Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.
Россия проигрывает Швеции в первом матче домашнего этапа Евротура. LIVE
Первый матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
- 12 декабря 2019
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