Статистика второго периода матча Швеция — Россия на Кубке Первого канала

В матче сборных России и Швеции на Кубке Первого канала завершился второй период. После 40 минут сборная Швеции ведёт со счётом 3:1. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Россияне также провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Статистика второго периода матча Швеция — Россия:



Голы: 1-1

Броски: 4-26

Вбрасывания: 10-10

Штрафное время: 4-4

Реализация: 0-0.



Состав сборной России:



Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

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