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Статистика второго периода матча Швеция — Россия на Кубке Первого канала

Статистика второго периода матча Швеция — Россия на Кубке Первого канала
Хоккей / Евротур 0

В матче сборных России и Швеции на Кубке Первого канала завершился второй период. После 40 минут сборная Швеции ведёт со счётом 3:1. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Россияне также провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Статистика второго периода матча Швеция — Россия:

Голы: 1-1
Броски: 4-26
Вбрасывания: 10-10
Штрафное время: 4-4
Реализация: 0-0.

Состав сборной России:

Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

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