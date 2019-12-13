Евгений Малкин пропустил матч с «Коламбусом» из-за болезни

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 1:0.



Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 19 минут и 19 секунд. Результативными действиями не отметился. В матче не принимал участия нападающий первого звена «Питтсбурга» Евгений Малкин. Как сообщает Pittsburgh Post-Gazette, российский форвард вынужден был пропустить встречу из-за болезни.

В предыдущем матче чемпионата Евгений отметился результативной передачей. Россиянин набрал очки (2+3) в третьем матче подряд. Благодаря этому он догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ (1029) и вплотную приблизился к Александру Могильному, который замыкает тройку лучших.