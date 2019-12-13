В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0, завершён первый период).
Этот матч стал 1600-м в лиге для ветерана «Шаркс» Джо Торнтона. 40-летний Торнтон стал 12-м игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1600 матчей в лиге. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона».
Рекорд по матчам в НХЛ принадлежит Горди Хоу (1787), второе место занимает Марк Мессье (1756), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (1733). Первое место среди действующих игроков замыкает одноклубник Торнтона Патрик Марло, принимающий участие в 1687 матче за карьеру. Следующей же целью для Джо является результат Рэя Бурка (1612).
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