Панарин вышел на 6-е место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу гостей. Это был первый матч для «Шаркс» после отставки Питера Дебура с должности главного тренера и назначения на этот пост Боба Бугнера.
Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка. Благодаря этому российский форвард вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов. В активе Артемия стало 361 очко в лиге, и он обошёл Сергея Макарова.
Первое место по этому показателю занимает Александр Овечкин (529), за ним следует Сергей Фёдоров (422), тройку лучших замыкает Евгений Малкин (418). В топ-5 также входят Александр Могильный (397) и Илья Ковальчук (379).
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