Хет-трик и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу гостей. Это был первый матч для «Шаркс» после отставки Питера Дебура с должности главного тренера и назначения на этот пост Боба Бугнера.
Вторую шайбу «Рейнджерс» забросил Артемий Панарин в середине второго периода. Российский форвард воспользовался передачей в исполнении центрального нападающего Райана Строума. Второстепенная голевая передача в активе американского защитника Брэди Шея. Для Артемия эта шайба стала 16-й в нынешнем сезоне, при этом он отличился в третьем матче подряд.
В третьем периоде российский нападающий отметился результативной передачей на Мику Зибанеджада и помог «Рейнджерс» реализовать большинство. За три минуты до конца третьего периода Артемий отличился вновь, а в следующей смене поразил пустые ворота, оформив хет-трик.
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