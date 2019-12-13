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Хет-трик и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»

Хет-трик и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу гостей. Это был первый матч для «Шаркс» после отставки Питера Дебура с должности главного тренера и назначения на этот пост Боба Бугнера.

Вторую шайбу «Рейнджерс» забросил Артемий Панарин в середине второго периода. Российский форвард воспользовался передачей в исполнении центрального нападающего Райана Строума. Второстепенная голевая передача в активе американского защитника Брэди Шея. Для Артемия эта шайба стала 16-й в нынешнем сезоне, при этом он отличился в третьем матче подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гертл – 09:13' (4x5)   1:1 Фаст (Хитил, Маккегг) – 25:02' (5x5)   1:2 Панарин (Строум, Шей) – 27:56' (5x5)   2:2 Кутюр (Майер) – 31:32' (5x5)   3:2 Диллон (Лабанк, Торнтон) – 44:12' (5x5)   3:3 Зибанеджад (Деанджело, Панарин) – 48:49' (5x4)   3:4 Зибанеджад (Крайдер, Фаст) – 53:10' (5x5)   3:5 Панарин (Хитил, Крайдер) – 56:49' (5x5)   3:6 Панарин – 57:36' (en)

В третьем периоде российский нападающий отметился результативной передачей на Мику Зибанеджада и помог «Рейнджерс» реализовать большинство. За три минуты до конца третьего периода Артемий отличился вновь, а в следующей смене поразил пустые ворота, оформив хет-трик.

Панарин забросил 16-ю шайбу в сезоне, забив в третьем матче подряд. Видео
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