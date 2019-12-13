Только Буре набрал 100 очков в НХЛ за «Ванкувер» быстрее Петтерссона

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 1:0.

Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, для которого набранное очко стало 100-м за карьеру в НХЛ. Шведский нападающий, проводящий второй сезон в лиге в составе «Кэнакс», показал второй результат в истории клуба по количеству матчей, которое понадобилось игроку клуба для покорения этого рубежа.

Элиас набрал 100-е очко за «Ванкувер», сыграв 103 матча за клуб. Рекорд «косаток» принадлежит российскому нападающему Павлу Буре. Ему понадобилось провести 96 встреч для набора 100 очков.