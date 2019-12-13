Георгиев: в матче с «Сан-Хосе» «Рейнджерс» проявили психологическую устойчивость

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 6:3, при этом «акулы» вели в ходе матча.
«Какие качества нашей команды проявились в этом матче? Психологическая устойчивость. Характер. Когда по нашим воротам наносили множество бросков, нас это не беспокоило. Мы шли к своей цели. Чем удивил «Сан-Хосе»? Они здорово играют в атаке», — сказал Георгиев пресс-службе «Рейнджерс».
Это был первый матч для «Шаркс» после отставки Питера Дебура с должности главного тренера и назначения на этот пост Боба Бугнера. Главным героем матча стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин оформил хет-трик и отдал результативную передачу.
- 13 декабря 2019
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