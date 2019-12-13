Охтамаа: в КХЛ чувствуется возросшая конкуренция, команды выравнялись

Защитник «Барыса» Атте Охтамаа поделился мнением о возросшей конкуренции в КХЛ. Также финский игрок рассказал, в чём нужно прибавить его команде для успешного выступления в плей-офф.

«Возросшая конкуренция? Да, это чувствуется. Команды выравнялись, что подтверждает турнирная таблица и на Западе, и на Востоке. Плотность очень большая. Поэтому нужно показывать свою лучшую игру в каждом матче. Иначе на этой неделе ты в тройке, а спустя семь дней можешь оказаться на грани вылета из зоны плей-офф.

Цели на сезон? Хочу стать важной частью «Барыса». Всё остальное — уже история, прошлым не живут.

В чём нужно прибавить «Барысу», чтобы успешно выступать в плей-офф? Нужно быть сильными во всех компонентах, нельзя давать слабину ни в одной из игр. Да, у любой команды бывают как белые полосы, так и сложные времена. В начале ноября у «Барыса» был непростой период, не всё складывалось так, как хотелось бы и нам, и болельщикам. Но я уверен, что мы через это пройдём и станем ещё сильнее. Через подобные проверки ты растёшь. Ключ к успеху простой – учись на ошибках и продолжай усердно работать на пути к главной цели», — цитирует Охтамаа пресс-служба КХЛ.