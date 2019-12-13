Фазель: если я способен помочь российскому хоккею, то почему нет?

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подтвердил, что после окончания контракта с организацией может перейти на работу в Континентальную хоккейную лигу. Свой пост в ИИХФ Фазель покинет в сентябре 2020 года.

«Я очень часто бываю в России и давно выучил две фразы, которые у вас говорят, когда хотят уйти от ответа на вопрос. «Почему нет?» и «Посмотрим». Однозначно, я бы хотел продолжить работу в хоккее после ухода с поста президента ИИХФ. Однозначно я уважаю Россию и российский хоккей, все это знают. Ещё в детстве я стал фанатом вашего хоккея и остаюсь им по сей день.

Если России будет нужна моя помощь, если я способен в той или иной роли помочь российскому хоккею стать лучше, то почему нет? Но ещё очень рано, нет никаких решений, никаких конкретных постов и должностей — президент КХЛ или ещё что-то. Посмотрим, это может занять время. Кстати, меня зовут, например, и в Китай — помогать им в подготовке к Олимпиаде-2022 и развитии хоккея. Для меня это честь — получать подобные приглашения», — цитирует Фазеля РИА «Новости».