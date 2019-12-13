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Главный тренер «Рейнджерс»: Панарин и Зибанеджад — уникальные игроки

Главный тренер «Рейнджерс»: Панарин и Зибанеджад — уникальные игроки
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высоко оценил игру форвардов команды Артемия Панарина и Мики Зибанеджада в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе». Россиянин оформил хет-трик при результативной передаче, а Зибанеджад отметился дублем.

«Зибанеджад и Панарин — уникальные игроки, я очень рад за них обоих. Мика был недоволен своей игрой после выздоровления, хотя и приносил большую пользу. Но он, как и Панарин, всегда стремится забивать.

Для побед команды необходимо, чтобы партнёров за собой вели лидеры. Артемий и Мика сделали это снова.

При счёте 2:3 мы начали играть в правильный хоккей. В текущем сезоне у нас такое получалось не очень часто, если мы проигрывали. Мы с честью вышли из тяжёлой ситуации», — приводит слова Куинна пресс-служба НХЛ.

Панарин оформил третий хет-трик в карьере. Все в матчах с участием «Рейнджерс»
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