«Рейнджерс» вернул Кравцова и отправил в фарм-клуб в АХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» вернул российского форварда Виталия Кравцова, который выступал за «Трактор». Теперь нападающий продолжит карьеру в системе «Рейнджерс», он был отправлен в фарм-клуб — «Хартфорд Вульф Пэк», сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка.
Ранее стало известно, что Кравцов покинул «Трактор». Хоккеист в «Инстаграме» попрощался с игроками и болельщиками клуба из Челябинска. Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший признал, что отъезд форварда стал для него сюрпризом.
Игрок недавно перестал проходить в состав «Трактора» и выступал в ВХЛ. Кравцов начинал сезон в «Нью-Йорк Рейнджерс», не сумев пробиться в основной состав «рейнджеров». «Чемпионат» уже сообщал, что «Рейнджерс» затребовал возвращения Кравцова, а стороны после этого улаживали юридические вопросы.
- 13 декабря 2019
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