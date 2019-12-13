Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Рейнджерс» вернул Кравцова и отправил в фарм-клуб в АХЛ

«Рейнджерс» вернул Кравцова и отправил в фарм-клуб в АХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» вернул российского форварда Виталия Кравцова, который выступал за «Трактор». Теперь нападающий продолжит карьеру в системе «Рейнджерс», он был отправлен в фарм-клуб — «Хартфорд Вульф Пэк», сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что Кравцов покинул «Трактор». Хоккеист в «Инстаграме» попрощался с игроками и болельщиками клуба из Челябинска. Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший признал, что отъезд форварда стал для него сюрпризом.

Игрок недавно перестал проходить в состав «Трактора» и выступал в ВХЛ. Кравцов начинал сезон в «Нью-Йорк Рейнджерс», не сумев пробиться в основной состав «рейнджеров». «Чемпионат» уже сообщал, что «Рейнджерс» затребовал возвращения Кравцова, а стороны после этого улаживали юридические вопросы.

Виталий Кравцов сообщил об уходе из «Трактора»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019