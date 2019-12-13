«Рейнджерс» вернул Кравцова и отправил в фарм-клуб в АХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» вернул российского форварда Виталия Кравцова, который выступал за «Трактор». Теперь нападающий продолжит карьеру в системе «Рейнджерс», он был отправлен в фарм-клуб — «Хартфорд Вульф Пэк», сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что Кравцов покинул «Трактор». Хоккеист в «Инстаграме» попрощался с игроками и болельщиками клуба из Челябинска. Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший признал, что отъезд форварда стал для него сюрпризом.

Игрок недавно перестал проходить в состав «Трактора» и выступал в ВХЛ. Кравцов начинал сезон в «Нью-Йорк Рейнджерс», не сумев пробиться в основной состав «рейнджеров». «Чемпионат» уже сообщал, что «Рейнджерс» затребовал возвращения Кравцова, а стороны после этого улаживали юридические вопросы.