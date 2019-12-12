Виталий Кравцов сообщил об уходе из «Трактора»

Нападающий Виталий Кравцов попрощался с болельщиками и хоккеистами челябинского «Трактора».



Как стало известно «Чемпионату», «Рейнджерс» затребовали возвращения Кравцова в Северную Америку. На данный момент идёт юридическое урегулирование вопроса.



Игрок недавно перестал проходить в состав «Трактора» и выступал в ВХЛ. Кравцов начинал сезон в «Нью-Йорк Рейнджерс», не сумев пробиться в основной состав «рейнджеров».



«Хотелось бы сказать болельщикам спасибо большое, что поддерживали и переживали в такой непростой период. Поблагодарить тренерский штаб, руководство, командный персонал и игроков, с кем приятно было играть в одной команде и видеться в раздевалке. Так сложилась ситуация. Желаю команде больших побед и без травм, а болельщикам — терпения и веры в команду. Спасибо, Челябинск, за чёрной полосой всегда идёт белая», — написал Кравцов в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Виталия Кравцова.