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Виталий Кравцов сообщил об уходе из «Трактора»

Виталий Кравцов сообщил об уходе из «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Виталий Кравцов попрощался с болельщиками и хоккеистами челябинского «Трактора».

Как стало известно «Чемпионату», «Рейнджерс» затребовали возвращения Кравцова в Северную Америку. На данный момент идёт юридическое урегулирование вопроса.

Игрок недавно перестал проходить в состав «Трактора» и выступал в ВХЛ. Кравцов начинал сезон в «Нью-Йорк Рейнджерс», не сумев пробиться в основной состав «рейнджеров».

«Хотелось бы сказать болельщикам спасибо большое, что поддерживали и переживали в такой непростой период. Поблагодарить тренерский штаб, руководство, командный персонал и игроков, с кем приятно было играть в одной команде и видеться в раздевалке. Так сложилась ситуация. Желаю команде больших побед и без травм, а болельщикам — терпения и веры в команду. Спасибо, Челябинск, за чёрной полосой всегда идёт белая», — написал Кравцов в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Виталия Кравцова.

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