Словацкая журналистка едва не лишилась зрения после попадания шайбы в лицо

Словацкая журналистка Барбора Жачикова серьезно пострадала во время матча чемпионата страны «Банска Бистрица» — «Попрад». Во время одного из эпизодов шайба попала в лицо девушке, стоявшей за бортом возле красной линии, сообщает iDNES.cz

В результате инцидента Жачикова получила перелом кости лица, сотрясение мозга и повреждение глаза. Пока неизвестно, удастся ли врачам в полной мере восстановить зрение девушки. Ей предстоит провести пластическую операцию, чтобы скрыть последствия травмы. Сейчас лицо журналистки трудно знать из-за кровоподтёков и рассечения.

Сама девушка поблагодарила всех за поддержку и пообещала, что обязательно вернется. Также она пояснила, что не смогла увернуться от шайбы, потому что делала пометки в блокноте.