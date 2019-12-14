Олимпийская сборная России потерпела крупное поражение в матче со Швейцарией

Олимпийская сборная России уступила в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge сборной Швейцарии. Встреча, проходившая в Фиспе (Швейцария), завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

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Уже в первом периоде соперник забросил две шайбы в ворота команды Олега Браташа. Перед заключительной 20-минуткой россияне проигрывали уже в три шайбы. Заключительный период получился самым результативным, швейцарцы побеждали со счётом 7:0, но российская команда сумела немного сократить отставание. В составе сборной России отличились Олег Погоришный и Александр Дергачёв.

Ранее на турнире в Швейцарии россияне с большим трудом победили сверстников из Словакии (3:2 Б).