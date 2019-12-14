Олимпийская сборная России потерпела крупное поражение в матче со Швейцарией
Олимпийская сборная России уступила в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge сборной Швейцарии. Встреча, проходившая в Фиспе (Швейцария), завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.
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Уже в первом периоде соперник забросил две шайбы в ворота команды Олега Браташа. Перед заключительной 20-минуткой россияне проигрывали уже в три шайбы. Заключительный период получился самым результативным, швейцарцы побеждали со счётом 7:0, но российская команда сумела немного сократить отставание. В составе сборной России отличились Олег Погоришный и Александр Дергачёв.
Ранее на турнире в Швейцарии россияне с большим трудом победили сверстников из Словакии (3:2 Б).
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
13 декабря 2019, пятница. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
8 : 2
Россия (олимп.)
1:0 Рюфенахт (Шервай, Ричард) – 07:05' (5x5) 2:0 Лёффель (Зутер, Корви) – 12:50' (5x4) 3:0 Праплан (Эгли, Амбюль) – 29:03' (5x4) 4:0 Лёффель (Унтерзандер, Мозер) – 46:24' (5x4) 5:0 Бертаджия (Амбюль, Унтерзандер) – 47:41' (5x5) 6:0 Лёффель (Праплан) – 49:03' (5x5) 7:0 Лёффель (Амбюль, Праплан) – 51:27' (5x5) 7:1 Погоришный – 52:06' (5x5) 7:2 Дергачёв – 53:38' (5x5) 8:2 Шервай (Праплан) – 59:40' (5x5)
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