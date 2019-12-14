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Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения» в матче с «Вегасом»

Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения» в матче с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Победный гол в овертайме забил Макс Пасиоретти. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 10 минут и 33 секунды и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Даллас» прервал трёхматчевую победную серию. «Вегас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Федун (А. Радулов, Линделль) – 15:14' (5x5)   1:1 Карлссон (Маршессо, Теодор) – 24:20' (5x5)   1:2 Стивенсон (Пасиоретти, Стоун) – 34:41' (5x5)   2:2 Бенн (Сегин) – 54:49' (5x5)   2:3 Пасиоретти (Теодор, Стоун) – 60:51' (3x3)
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