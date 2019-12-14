Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения» в матче с «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Победный гол в овертайме забил Макс Пасиоретти. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 10 минут и 33 секунды и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Даллас» прервал трёхматчевую победную серию. «Вегас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Ванкувер Кэнакс».