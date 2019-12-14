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Гавриков: в НХЛ всё нужно начинать с нуля, на былых заслугах здесь не выедешь

Гавриков: в НХЛ всё нужно начинать с нуля, на былых заслугах здесь не выедешь
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал об отличиях между НХЛ и КХЛ. Россиянин перебрался в Северную Америку весной нынешнего года.

«Когда я сюда только в апреле приехал, сразу понял, что есть отличия между КХЛ и НХЛ. Это касается не только размера площадок и уровня игроков, но и того, как здесь реагируют на каждый отскок шайбы, на каждый момент. Можно сказать, что нужно начинать всё с нуля.

Не считается все, что было до, потому что это другая лига. Всё это нужно забыть потому, что на былых заслугах ты никогда не выедешь. Здесь никто не вспомнит, сколько ты набрал очков в КХЛ. Всё с нуля начинается. И нужно просто шаг за шагом добавлять во всём — и в уверенности, и в очках. Это касается абсолютно всего», — цитирует Гаврикова официальный сайт НХЛ.

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