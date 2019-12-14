Ржига: сборная России постарается проявить себя с первых минут матча с Чехией

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка Первого канала второго этапа Евротура со сборной России. Встреча состоится в Москве сегодня, 14 декабря, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«От русских нужно ждать быстрого начала встречи. Мы должны к этому подготовиться. Они наверняка постараются проявить себя с первых минут», — приводит слова Ржиги Hokej.cz.



«Нас ждёт ещё один тяжёлый матч. Мы изучили действия сборной России во встрече со шведами и внесли коррективы. Хозяева играли очень агрессивно, их ударное звено проявило себя с лучшей стороны», — отметил помощник главного тренера сборной Чехии Роберт Райхел.

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