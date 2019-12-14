Вратарь сборной Финляндии: забить гол в первом матче за сборную — это безумие
Голкипер сборной Финляндии Франс Туохимаа прокомментировал матч Кубка Первого канала со сборной Швеции, в котором ему удалось забить гол (5:1).
«Это мой первый гол в карьере. Несколько раз я пытался забить, но не получалось. Вдвойне приятно, что это мой первый матч в карьере за сборную. Настоящее безумие, сумасшедшие ощущения. Сейчас это самый важный момент в моей карьере. Должен сказать, что мне повезло, но куда важнее, что мы сегодня выиграли. Буду ли я играть против сборной России? Без понятия, но мне хотелось бы сыграть», — передаёт слова Туохимаа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Сборная Финляндии вышла на первое место в таблице Кубка Первого канала, набрав четыре очка. Шведы (3) — на второй строчке.
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