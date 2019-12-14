Г. Зогорна: сборная России хочет взять реванш за поражение в матче Кубка Карьяла

Нападающий «Амура» и сборной Чехии Гинек Зогорна поделился ожиданиями от матча Кубка Первого канала с Россией. Встреча состоится в Москве сегодня, 14 декабря, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Календарь Кубка Первого канала-2019

«Уверен, сборная России захочет реабилитироваться за поражение в матче с нами на Кубке Карьяла. Видел состав, у них достаточно хороших игроков. Много представителей СКА и ЦСКА. Наверняка россияне приложат все усилия, чтобы добиться успеха на домашнем турнире.



Конечно, мы регулярно встречаемся с русскими игроками в КХЛ, но матчи на уровне сборных — нечто другое. Скорости значительно выше, так же будет и в предстоящем матче», — приводит слово Зогорны hokej.cz.

Сборная России занимает последнее место в таблице Евротура.