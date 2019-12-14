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Нравится ли вам игра сборной России при Алексее Кудашове?

Нравится ли вам игра сборной России при Алексее Кудашове?
Хоккей / Евротур 0

Сборная России победила команду Чехии в матче Кубка Первого канала, встреча завершилась со счётом 4:3 Б. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Нравится ли вам игра сборной России при Алексее Кудашове?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Сборная России открыла счёт на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападащий Андрей Кузьменко. Незадолго до перерыва форвард Михаил Григоренко упрочил преимущество россиян. Во втором периоде Чехия сыграла лучше, забив два гола усилиями нападающих Лукаша Седлака и Томаша Филиппи. На 48-й минуте чешская команда впервые вышла вперёд, точный бросок в актив записал форвард Гинек Зогорна. Вскоре россияне сравняли счёт благодаря шайбе, заброшенной защитником Игорем Ожигановым. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались россияне, решающий бросок реализовал Владимир Ткачёв.

Россия по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала. LIVE
Второй матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
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