Миронов: Россия пропустила ненужные голы, нюансы нужно разобрать
Защитник сборной России Андрей Миронов прокомментировал матч Кубка Первого канала со сборной Чехии (4:3 Б) и поделился ожиданиями от встречи с Финляндией, которая состоится завтра, 15 декабря.
Календарь Кубка Первого канала
«Хорошо играли и в предыдущем матче в последних двух периодах, и в этом матче. Пропустили ненужные голы, были нюансы, которые в кратчайшие сроки надо разобрать. Завтра ранняя игра, надо выйти, достойно сыграть и победить.
Домашние стены помогают или налагают ответственность? Всё вместе – и ответственность, и трибуны помогают. Тут 12 тысяч зрителей, завтра в Питере в разы больше ещё будет. Это подталкивает, заводит и помогает», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.
- 14 декабря 2019
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