Миронов: Россия пропустила ненужные голы, нюансы нужно разобрать

Защитник сборной России Андрей Миронов прокомментировал матч Кубка Первого канала со сборной Чехии (4:3 Б) и поделился ожиданиями от встречи с Финляндией, которая состоится завтра, 15 декабря.



Календарь Кубка Первого канала



«Хорошо играли и в предыдущем матче в последних двух периодах, и в этом матче. Пропустили ненужные голы, были нюансы, которые в кратчайшие сроки надо разобрать. Завтра ранняя игра, надо выйти, достойно сыграть и победить.



Домашние стены помогают или налагают ответственность? Всё вместе – и ответственность, и трибуны помогают. Тут 12 тысяч зрителей, завтра в Питере в разы больше ещё будет. Это подталкивает, заводит и помогает», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.