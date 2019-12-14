Кудашов: ошибки в обороне смущают, системность была неправильная

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвёл итоги выигранного матча с Чехией (4:3 Б).



«Считаю, что переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку, ведя в счёте 2:0, и не использовали моменты, которые создавали. Надо было увеличивать преимущество, а мы дали чехам вернуться в игру. Поэтому такой нервный и сложный матч получился.



Ведя в счёте, мы неправильно сыграли, не выполнили то, что договаривались. Чехи сильны контратаками, а мы им сами позволили вернуться в игру, забить первый гол. И дальше у нас было достаточно моментов, выходили «2 в 1», но очень академично играли, пытались разыграть до пустых ворот, хотя надо было просто забить. Перемудрили немного.



Ошибки в обороне, конечно, смущают. Не успевали за чехами иногда наши защитники, и системность была неправильная.



Звено Семёнова я не сажал на скамейку, просто Бурдасов и Кузьменко стали реже выходить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.