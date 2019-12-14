Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кудашов — о звене Шипачёва: кто лучше играет, тот и получает больше времени

Кудашов — о звене Шипачёва: кто лучше играет, тот и получает больше времени
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился впечатлениями от матча с Чехией (4:3 Б).

«Игра и взаимодействие Владимира Э. Ткачёва и Сошникова в этом звене? К третьему периоду они стали играть намного увереннее, и не случайно именно они сравняли счёт. В овертайме на большинство выпустили первую тройку, потому что там была минута, надо было выбирать. Выпустили более сыгранное сочетание. Почему в этом большинстве не закрывали вратаря на пятачке? Вратаря закрывают, когда идут броски. Там мало бросали.

Перекос в сторону звена Шипачёва? Какое звено лучше играет, то и получает больше игрового времени. Если у нас звено Карнаухова здорово отрабатывает в обороне, то они больше выходят в этом компоненте. Но мы стараемся распределить более-менее равно игровое время, потому что игры часто идут, силы надо экономить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам
Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019