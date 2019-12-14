Кудашов — о звене Шипачёва: кто лучше играет, тот и получает больше времени

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился впечатлениями от матча с Чехией (4:3 Б).
«Игра и взаимодействие Владимира Э. Ткачёва и Сошникова в этом звене? К третьему периоду они стали играть намного увереннее, и не случайно именно они сравняли счёт. В овертайме на большинство выпустили первую тройку, потому что там была минута, надо было выбирать. Выпустили более сыгранное сочетание. Почему в этом большинстве не закрывали вратаря на пятачке? Вратаря закрывают, когда идут броски. Там мало бросали.
Перекос в сторону звена Шипачёва? Какое звено лучше играет, то и получает больше игрового времени. Если у нас звено Карнаухова здорово отрабатывает в обороне, то они больше выходят в этом компоненте. Но мы стараемся распределить более-менее равно игровое время, потому что игры часто идут, силы надо экономить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 14 декабря 2019
-
19:17
-
19:04
-
18:53
-
18:28
-
18:26
-
18:17
-
18:14
-
18:12
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:51
-
17:48
-
17:39
-
17:19
-
16:35
-
16:11
-
15:36
-
15:11
-
15:01
-
14:30
-
14:17
-
14:06
-
13:52
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:27
-
13:23
-
12:55
-
12:34
-
12:16
-
12:00
-
11:34
-
11:10