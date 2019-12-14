Кудашов — о звене Шипачёва: кто лучше играет, тот и получает больше времени

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился впечатлениями от матча с Чехией (4:3 Б).



«Игра и взаимодействие Владимира Э. Ткачёва и Сошникова в этом звене? К третьему периоду они стали играть намного увереннее, и не случайно именно они сравняли счёт. В овертайме на большинство выпустили первую тройку, потому что там была минута, надо было выбирать. Выпустили более сыгранное сочетание. Почему в этом большинстве не закрывали вратаря на пятачке? Вратаря закрывают, когда идут броски. Там мало бросали.



Перекос в сторону звена Шипачёва? Какое звено лучше играет, то и получает больше игрового времени. Если у нас звено Карнаухова здорово отрабатывает в обороне, то они больше выходят в этом компоненте. Но мы стараемся распределить более-менее равно игровое время, потому что игры часто идут, силы надо экономить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.