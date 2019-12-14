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Видеообзор матча Россия — Чехия на Кубке Первого канала — 2019

Видеообзор матча Россия — Чехия на Кубке Первого канала — 2019
Хоккей / Евротур 0

Сборная России обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала со счётом 4:3 Б.

Сборная России открыла счёт на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападащий Андрей Кузьменко. Незадолго до перерыва форвард Михаил Григоренко упрочил преимущество россиян. Во втором периоде Чехия сыграла лучше, забив два гола усилиями нападающих Лукаша Седлака и Томаша Филиппи. На 48-й минуте чешская команда впервые вышла вперёд, точный бросок в актив записал форвард Гинек Зогорна. Вскоре россияне сравняли счёт благодаря шайбе, заброшенной защитником Игорем Ожигановым. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов удачливее оказались россияне, решающий бросок реализовал Владимир Ткачёв.

Видеообзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте Первого канала.

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам
Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.
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