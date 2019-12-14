Третьяк: всё для болельщиков сделали, вот это был хоккей

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением об игре сборной России, проигравшей Швеции (3:4) и обыгравшей Чехию (4:3 Б) на Кубке Первого канала. Завтра, 15 декабря, российская команда встретится в Санкт-Петербурге со сборной Финляндии.



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«Всё для болельщиков сделали, вот это был хоккей. Немного не хватает мастерства при реализации моментов, но это все наживное. Главное, что почувствовали победу, состав неплохой, надо ещё работать, конечно. Главный тренер Алексей Кудашов сказал, чтобы ребята забыли об этой игре, завтра ждёт основной матч.



Самонов? Всё бывает, я тоже пропускал. Надо через большой труд доказать, что это была случайность», — приводит слова Третьяка ТАСС.