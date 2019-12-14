Турнирное положение команд на Кубке Первого канала — 2019
Сегодня, 14 декабря, на Кубке Первого канала прошло два матча. Сборная Финляндии уверенно выиграла у команды Швеции (5:1), сборная России в серии буллитов обыграла команду Чехии (4:3 Б).
Турнирная таблица Кубка Первого канала:
Сборная Финляндии — 4 очка
Сборная Чехии — 3 очка
Сборная Швеции — 3 очка
Сборная России — 2 очка.
Полную турнирную таблицу и календарь Кубка Первого канала можно посмотреть на «Чемпионате».
Завтра, 15 декабря, российский этап Еврохоккейтура будет завершён двумя матчами. Сборная Чехии встретится с командой Швеции, подопечные Алексея Кудашова в Санкт-Петербурге сыграют с командой Финляндии на футбольном стадионе «Газпром-Арена».
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Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам
Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.
- 14 декабря 2019
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