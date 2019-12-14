«Чикаго» отказался отпускать третьего номера драфта Дака на МЧМ-2020

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» отказался отпускать нападающего Кирби Дака в сборную Канады на чемпионат мира по хоккею 2020 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Боб Маккензи. 18-летний Дак, выбранный под общим третьим номером на последнем драфте НХЛ, набрал 10 (5+5) очков в 26 матчах за основную команду «Чикаго».



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года



Ранее в тренировочный лагерь сборной Канады был вызван 31 игрок:



вратари Нико Доус («Гельф», OHL), Джоэль Хофер («Портленд», WHL), Хантер Джонс («Петерборо», OHL), Оливье Родриге («Монктон», QMJHL);



защитники Кален Эддисон («Летбридж», WHL), Кевин Баль («Оттава», OHL), Джейкоб Бернар-Докер (университет Северной Дакоты, NCAA), Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL), Питер Дилибераторе (университет Куиннипиак, NCAA), Джейми Драйсдейл («Эри», OHL), Томас Харли («Миссисога», OHL), Джаред Макисаак(«Галифакс», QMJHL), Брейден Шнайдер («Брэндон», WHL), Тай Смит («Спокейн», WHL);



нападающие Куинтон Байфилд («Садбери», OHL), Дилан Козенс («Летбридж», WHL), Тай Делландреа («Флинт», OHL), Эйдан Дудас («Оуэн Саунд», OHL), Нолан Фут («Келоуна», WHL), Лиам Фуди («Лондон», WHL), Бенуа-Оливье Гру («Галифакс», QMJHL), Дилан Холлоуэй (университет Висконсина, NCAA), Пейтон Кребс («Виннипег», WHL), Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL), Рафаэль Лавуа («Галифакс», QMJHL), Коннор Макмайкл («Лондон», OHL), Доусон Мерсер («Драммондвиль», QMJHL), Алекс Ньюхук (колледж Бостона, NCAA), Джейкоб Пеллетье («Монктон», QMJHL), Коул Перфетти («Сагино», OHL), Экил Томас («Ниагара», OHL).

Молодёжка будет играть и целиться минимум на финал. Состав России на МЧМ-2020 Крутые вратари, сильная (наконец-то!) оборона и сразу две ударные тройки.