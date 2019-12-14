Плющев: ошибки, которые прощают в КХЛ, на Евротуре не проходят

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги второго матча сборной России на Кубке Первого канала, в котором наша сборная обыграла чехов по буллитам (4:3 Б).
«Мы на протяжении большей части матчи переигрывали чехов. Моментов вновь было создано немало, но опять было упущено много хороших возможностей. 2:0 в игре против неуступчивых чехов — это не задел для победы. Команда Милоша Ржиги наказала нас за наши же ошибки. В нынешнем Евротуре сборная России очень много пропускает, в этом компоненте нужно значительно прибавлять. Может, в играх КХЛ подобные ошибки и пройдут, но в матчах за сборную за такое наказывают мгновенно.
С финнами в заключительном матче будет очень непросто. Они всегда были довольно неудобным соперником для нас Финны хороши при игре в большинстве, остро действуют на контратаках. В общем, нужно быть предельно внимательными. Уровень многих финских игроков нам хорошо известен по выступлению в клубах КХЛ. Матч пройдёт на футбольном стадионе. При такой зрительской аудитории наши ребята побегут вперёд с первых же минут. Главное, как можно строже сыграть в обороне и стараться не удаляться», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».
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