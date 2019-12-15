«Питтсбург» сообщил, что Малкин не сыграет с «Лос-Анджелесом» из-за болезни
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не поможет своей команде в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» из-за болезни, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Напомним, из-за болезни Малкин был вынужден пропустить предыдущий матч своей команды в НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0 ОТ)
В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 20 матчей, в которых набрал 27 очков (8+19). В предыдущем матче чемпионата Евгений отметился результативной передачей. Россиянин набрал очки (2+3) в третьем матче подряд. Благодаря этому он догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ (1029) и вплотную приблизился к Александру Могильному, который замыкает тройку лучших.
Евгений Малкин догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ
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