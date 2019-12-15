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Нападающий «Сент-Луиса» Барбашёв получил травму в матче с «Чикаго»

Нападающий «Сент-Луиса» Барбашёв получил травму в матче с «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли. «Ястребы» проиграли в четвёртом матче подряд.

Из-за повреждения досрочно завершил матч нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв. Российский форвард провёл на льду 11 минут и 13 секунд и не отметился результативными действиями. После матча главный тренер команды Крэйг Берюбе рассказал, что у Барбашёва травма верхней части тела и состояние игрока будет оценено на следующийдень.

К 45-й минуте матча гости вели 3:0. Однако оставшегося времени в третьем периоде хозяевам хватило не только для того, чтобы отыграться, но и вырвать победу под занавес основного времени матча.

Четыре гола за период помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго», отыгравшись с 0:3
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