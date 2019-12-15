Купер — о травме Кучерова: пока сказать нечего. Всё зависит от врачей

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) ответил на вопрос о состоянии российского форварда Никиты Кучерова, который не доиграл матч из-за повреждения.

Статистика Никиты Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ

«Пока мне сказать о Никите нечего, всё зависит от врачей. Надеемся, что он вернётся в строй на следующий матч во вторник», — заявил после матча Купер.

Российский нападающий «Тампы» получил травму на девятой минуте второго периода матча после заблокированного щелчка от защитника «Вашингтона» Джона Карлсона. Шайба попала в область правого голеностопа. В третьем периоде Кучеров участия не принимал.