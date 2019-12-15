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Кифи: звено Михеева достойно похвалы. Оно было великолепно

Кифи: звено Михеева достойно похвалы. Оно было великолепно
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Кифи после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) отметил действия звена, в котором выходил на лёд российский нападающий Илья Михеев.

«Звено Михеева достойно похвалы. Оно было великолепно! Здорово катались, работали, активно действовали на пятачке. Сегодня было много хороших моментов, когда они были очень полезны. Они это чувствовали, а это хороший признак для нашей команды», — отметил после матча наставник «Торонто».

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут 5 секунд и забросил шайбу в ворота соперника. Показатель полезности составил «+2». Россиянин забил пятый гол в сезоне.

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